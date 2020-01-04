لتنشيط السياحة الداخلية... مصر تتخذ قرارا لأول مرة بشأن الأجانب

اتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المصرية، اليوم السبت، ولأول مرة، قرارا بتخفيض 50٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة، وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان.

جاء ذلك خلال اجتماع موسم عقده، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصرية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مدينة شرم الشيخ، مع 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص، ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

كما تقرر في الاجتماع، فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحية، بإلإضافة إلي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، وهو ما سيساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات و الكتب الأثرية و السياحة من خلال تلك التطبيقات.

وعلى هامش اللقاء المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، اجتمع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني ونائبهما ومحافظ جنوب سيناء، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمحافظة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للقطاع السياحى، وتقديم نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية، وربط وادي النيل بالبحر الأحمر، عن طريق دراسة تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ، ومن مدينة الأقصر إلي مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية، والتسهيل علي السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية، هذا بالإضافة إلى دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية.