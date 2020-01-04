الحرس الثوري: الانتقام لمقتل سليماني سينهي الوجود الأمريكي بالمنطقة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس، قاسم سليماني، سيجري على نطاق جغرافي واسع، من شأنه إنهاء الوجود الأميركي بالمنطقة.

طهران - سبوتنيك. وقال سلامي، في تصريحات لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اليوم السبت:

"الانتقام الاستراتيجي لإيران لاغتيال سليماني سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة".

وأضاف "هذه الجريمة (قتل سليماني) خلقت طاقة جديدة في جغرافية شاسعة لأخذ ثأر حازم. وسيكون الانتقام واسع النطاق في الجغرافيا وبمرور الوقت وبآثار حاسمة".

وأردف "أن اغتيال سليماني سيكون نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال