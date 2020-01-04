سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد

سقطت عدة صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، بعد أيام من احتجاجات بمحيط السفارة الأميركية احتجاجا على غارات شنتها القوات الأميركية على مواقع للحشد الشعبي العراقي.

بغداد - سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك" بـ "سقوط صواريخ كاتيوشا في ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء دون معرفة الخسائر لحد الآن".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

صرح متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، بأن العراق أصدر قرارا بتقييد عمل القوات الأمريكية بالبلاد بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ووصف المتحدث، في سياق حديثه لسبوتنيك، مقتل سليماني والمهندس بغارة جوية أمريكية، بأنه "طعنة في الظهر والعمليات يجب أن تتم بموافقة العراق"، مضيفا أن "التحقيق بدأ مع طاقم الطائرة التي أقلت قاسم سليماني إلى بغداد قبيل مقتله".