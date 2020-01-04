الجيش اليمني يوقع خسائر في صفوف "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "المدفعية قصفت مجموعة من عناصر الحوثيين، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة حام شمال مديرية المتون غرب الجوف".

وأكد أن "القصف أوقع خسائر في صفوف الحوثيين، واضطر عدد منهم إلى الفرار".

في سياق متصل، قالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة أحبطوا محاولتين لمجموعتين من الجيش اليمني للتسلل باتجاه مواقع للجماعة في جبهة صبر الموادم بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.