سقوط صواريخ داخل قاعدة أمريكية بمحافظة صلاح الدين في العراق

سقطت عدة صواريخ داخل قاعدة جوية تضم جنودا أمريكيين شمالي العراق، في وقت تشهد فيه الساحة العراقية توترات بعد غارات أمريكية على مواقع للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا ومقتل نائب هيئة الحشد بغارة أمريكية ببغداد.

وحسب المصدر، فإن صاروخ نوع كاتيوشا سقط على منزل في منطقة المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية، وسط بغداد، ما أسفر عن خسائر مادية فقط.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قاعدة بلد الجوية، في قضاء بلد، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، تعرضت للقصف بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا، ولم تسفر عن خسائر بشرية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء اليوم، سقوط عدد من الصواريخ استهدفت ساحة الاحتفالات، ومنطقة الجادرية ببغداد، وقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر بشرية، كمعلومات أولية.

وتعرضت قاعدة بلد الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية الجوية في العراق، للقصف مرات عدة العام الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية

ودعا فصيل "كتائب حزب الله العراقي"، أحد مكونات الحشد الشعبي، القوات العراقية للابتعاد عن القواعد الأمريكية بالبلاد، فيما يبدو تمهيدا للرد على الغارات الأمريكية على مواقع الفصيل مؤخرا، فضلا عن مقتل نائب رئيس الحشد، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية أمس.

وجاء في بيان للكتائب، "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن 1000 مترا ابتداء من مساء يوم غد الأحد".