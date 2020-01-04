اليمن... الحوثي يحذر من تأخر إيران في الرد على مقتل سليماني

حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، من تأخر رد إيران على اغتيال الولايات المتحدة للقائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة جوية ببغداد أمس الجمعة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، إن تأخير إيران ردها على مقتل سليماني، ليس في صالحها، مشيراً إلى أن طهران ليست عاجزة عن ذلك.

وأضاف الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، "النفس الطويل في الرد لا يخدمها [إيران]".

وتابع، "إن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات".

وختم بالقول، "السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال. وكانت واشنطن قد اتهمت سليماني، الذي تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

كما يذكر أن الحكومة اليمنية، ومن ورائها السعودية، تتهم جماعة الحوثي بتلقي دعم عسكري من إيران.