عودة عشرات المواطنين من مناطق المسلحين إلى مناطق سيطرة الدولة السورية

تمكن عشرات المواطنين السوريين اليوم السبت من الانتقال من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة في ريف حلب إلى مناطق سيطرة الدولة السورية.

وأفادت "سانا"، أن 90 شخصا وصلوا إلى ممر التايهة بريف حلب الشمالي الشرقي وتم نقلهم بحافلات حيث استكملت الجهات المختصة بياناتهم وسوت أوضاع عدد منهم وقدمت لهم كل التسهيلات ليعودا إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية.

ونقلت الوكالة عن عبد الله الحسين أحد وجهاء منبج أن عمليات التسوية مستمرة وأنه يتم تقديم كل التسهيلات من أجل عودة جميع المهجرين إلى مناطقهم الآمنة بعد تأمين الجهات المعنية والمختصة الظروف المناسبة وإعادة الخدمات الأساسية في مناطقهم التي تهجروا منها بسبب الإرهاب.

وتستمر عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار مثل الأردن ولبنان بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الأمان والاستقرار إلى مختلف أنحاء سوريا.