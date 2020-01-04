"الوفاق": مقتل 28 وإصابة 18 في قصف على مقر الكلية العسكرية بطرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، عن مقتل 28 شخص وجرحي 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي أستهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان صحفي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم لحفتر ( القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر)، مؤكدة على أن "الحصيلة الأولية للقصف الجوي وصلت إلى 28 شهيد وجرح 18 آخرين من طلبة الكلية العسكرية".

#عملية_بركان_الغضب: 28 شهيد و 18 جريح الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمحرم الحرب المتمرد حفتر#مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/wSFQtGJthq — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 4, 2020

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر اللحظات الاولى بعد وقوع المجزرة و اسعاف الضحايا و هلع الناس بعد غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر استهدفت الكلية العسكرية بطرابلس#مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/MY59KwQnE7 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 4, 2020

وذكر فرع ​الهلال الأحمر في طرابلس، أنه تم نقل 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية، وأن الإحصائيات للقتلى والجرحى مازالت غير معروفة، بحسب موقع "عين ليبيا".

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريحات إلى بوابة "الوسط" الليبية، إن الجهاز سجل سقوط 12 جريحا حتى الآن نتيجة سقوط قذائف على منطقة الهضبة في طرابلس، لكنه أكد أنه "ولا يمكن حصر عدد القتلى بسبب تناثر الأشلاء".

وكان المشير خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.