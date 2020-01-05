تسجيل
05:49 05 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن

    اليمن… القوات المشتركة تعلن إحباط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104332/08/1043320891.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001051043960364-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، صد محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية إن "عناصر مسلحة من الحوثيين حاولت مساء السبت، التسلل إلى مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

    البنك المركزي اليمني
    © Photo / facebook
    الحكومة اليمنية تكشف مصير حاويات الأموال المنهوبة من ميناء عدن
    وأضافت أن "القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة التسلل عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، مؤكدة "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

    في السياق، قالت قوات العمالقة إن "127 قتيلا وأكثر من 198 جريحا سقطوا في صفوف الحوثيين خلال صد هجمات لهم في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا وبيت الفقية خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى أواخر ديسمبر المنصرم".

    وأوضحت أن "94 قتيلا و32 جريحا من الحوثيين نقلوا إلى مستشفيات صنعاء قادمين من الحديدة خلال عشرة أيام منذ منتصف نوفمبر الماضي".

    وأضافت أن "33 مسلحا من الحوثيين قتلوا وأصيب أكثر من 166، بينهم قيادات عليا، سقطوا في أثناء صد القوات هجمات واسعة خلال الفترة 5 ديسمبر وحتى أواخر الشهر ذاته".

    إلى ذلك، ذكر إعلام العمالقة أن "الحوثيين قصفوا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 ملم وأخرى عيار 82 ملم ومدفعية الهاوزر، مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجبلية وشمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وأحياء سكنية في الأطراف الشمالية من مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة".

    من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة استهدفت بـ11 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة.

    وأشارت إلى شن القوات قصفا بالقذائف على الأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو ومدينة الشعب وشارع الخمسين وكيلو 16 شمال وشرق مدينة الحديدة، في حين تعرضت مناطق متفرقة قرب فندق الواحة في مديرية الحالي إلى استهداف بالأسلحة الرشاشة.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد
    اليمن... توقف طحن قمح برنامج الغذاء العالمي في الحديدة
    شاهد.. عملية إنقاذ معقدة لكلب علق في أنبوب حديدي
    برنامج الأغذية العالمي... قصف المستودعات في الحديدة أوقف عملية طحن الحبوب
    الكلمات الدلالية:
    الحديدة, أنصار الله, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    مواصفات الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك