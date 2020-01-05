اليمن… القوات المشتركة تعلن إحباط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، صد محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية إن "عناصر مسلحة من الحوثيين حاولت مساء السبت، التسلل إلى مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأضافت أن "القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة التسلل عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، مؤكدة "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

في السياق، قالت قوات العمالقة إن "127 قتيلا وأكثر من 198 جريحا سقطوا في صفوف الحوثيين خلال صد هجمات لهم في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا وبيت الفقية خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى أواخر ديسمبر المنصرم".

وأوضحت أن "94 قتيلا و32 جريحا من الحوثيين نقلوا إلى مستشفيات صنعاء قادمين من الحديدة خلال عشرة أيام منذ منتصف نوفمبر الماضي".

وأضافت أن "33 مسلحا من الحوثيين قتلوا وأصيب أكثر من 166، بينهم قيادات عليا، سقطوا في أثناء صد القوات هجمات واسعة خلال الفترة 5 ديسمبر وحتى أواخر الشهر ذاته".

إلى ذلك، ذكر إعلام العمالقة أن "الحوثيين قصفوا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 ملم وأخرى عيار 82 ملم ومدفعية الهاوزر، مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجبلية وشمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وأحياء سكنية في الأطراف الشمالية من مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة استهدفت بـ11 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة.

وأشارت إلى شن القوات قصفا بالقذائف على الأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو ومدينة الشعب وشارع الخمسين وكيلو 16 شمال وشرق مدينة الحديدة، في حين تعرضت مناطق متفرقة قرب فندق الواحة في مديرية الحالي إلى استهداف بالأسلحة الرشاشة.