بالصورة...انتشار يافطات لسليماني على طريق المؤدي إلى مطار بيروت

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس السبت، في لبنان صورا ظهرت فيها يافطات للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني علقت على الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي.

وأظهرت الصور قيام بعض الشبان برفع يافطات كبيرة عليها قاسم سليماني والتي امتدت على طول طريق الدولي الذي يصل العاصمة اللبنانية بيروت بمطار رفيق الحريري الدولي.

وحملت هذه الصور عبارة "سيد شهداء محور ​المقاومة​".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".