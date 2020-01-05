البنك المركزي اليمني يؤكد قدرته على القيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية

أكد البنك المركزي اليمني أنه يعمل باستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وتعهد البنك، في بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية، بعدم السماح بأي إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديتة.

وأهاب البنك المركزي اليمني الجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة، معلنا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

وذكر البنك المركزي أنه تم استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك بعد أن تعرضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن.

وأكد "استعادة الحاويات وتسليمها إلى للبنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية"، مشيدا بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس السبت، أنها استعادت حاويات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني، بعد أيام من إقدام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على نهبها من ميناء عدن جنوب اليمن، بحسب اتهام الحكومة.

وكانت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، استحوذت، مساء الأربعاء، على 4 حاويات أموال للبنك المركزي اليمني، تحوي نحو 18 مليار ريال يمني، من ميناء عدن بعد طبعها ووصولها إلى اليمن.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأول، الخميس، على لسان المتحدث باسمه نزار هيثم، أن رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، وجه بتسليم الحاويات والأموال، التي "تم التحفظ عليها"، إلى قيادة قوة الواجب (802) السعودية في العاصمة المؤقتة عدن.