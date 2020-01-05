التوترات الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها على الأسواق الخليجية

شهدت الأسهم في الأسواق الخليجية هبوطا حادا في أوائل المعاملات، اليوم الأحد، وعلى رأسها أسهم الكويت بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت الولايات المتحدة قد قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية، يوم الجمعة، استهدفت موكبه بمطار بغداد.

واعتبرت إيران قتل سليماني عملا من أعمال الحرب قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة.

وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية، أفضل المؤشرات الإقليمية أداء في 2019، بنحو 3.8 في المئة في أوائل التعاملات وهبط مؤشر أسهم دبي 1.8 بالمئة وأسهم أبوظبي 1.1 بالمئة. وفقا لـ "رويترز".

وانخفض مؤشر البورصة السعودية اثنين بالمئة، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.7 بالمئة إلى 34.9 ريال ( 9.5 دولار).