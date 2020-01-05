الحكومة العراقية توجه باستضافة السفير الأمريكي

كشف المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 5 كانون الثاني/يناير، عن توجيه لاستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، خلفية القصف الأخير.

وبين خلف، أن هناك توجيها من الحكومة العراقية، إلى وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، بأن يستدعي السفير الأمريكي في بغداد ، "ماثيو تولر"، إثر القصف الذي نفذته بلاده، وقتل القائد العسكري، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية.

وأضاف خلف، أن التوجيه لوزير الخارجية العراقية، أن يسلم السفير الأمريكي، ورقة احتجاج، ورفض الحكومة العراقية لمثل هذه الأفعال وإيقافها مستقبلا.

وأثار مقتل أبو مهدي المهندس، أبرز قادة الحشد الشعبي، الذين قاتلوا في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال السنوات الماضية، غضبا سياسيا وشعبيا واسعا، وسط دعوات لإبعاد العراق من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وشيع الآلاف من المقاتلين في الحشد الشعبي، والقادة السياسيين، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، جثامين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، والضحايا الذين قتلوا إثر القصف الأمريكي، يوم أمس في منطقة الكرادة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".