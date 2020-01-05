إحالة قرار بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق إلى البرلمان

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، إحالة قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإخراج قواتها، إلى البرلمان.

وأوضح خلف، أن إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، بحاجة إلى قرار وطني، لكن الحكومة تصريف أعمال، لذلك أحالت الأمر إلى البرلمان لاستطلاع رأيه.

وأضاف خلف، أن البرلمان العراقي، سيعقد جلسته اليوم، وهو من سيقرر، بإعادة تقييم العلاقة مع التحالف الدولي، قائلا ً: "إن القرار لا يخص الحكومة وحدها، بل يخص جميع الجهات صاحبة القرار والبرلمان له قول الفصل".

من جهته أكد رئيس كتلة بيارق الخير، في البرلمان العراقي، النائب محمد الخالدي، في تصريح لمراسلتنا في العراق، أن مجلس النواب يعقد جلسته اليوم، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد الدولي، والذي راح ضحيته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر يوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".