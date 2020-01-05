قبيل اغتيال سليماني… تغريدة سابقة لرئيس الأركان الإسرائيلي تلمح لمواجهة مع إيران والعمل في العراق

أعادت قناة عبرية نشر تغريدة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، حول عمل إسرائيل في العراق والجبهة الشمالية.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس، السبت، تغريدة سابقة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، كوخافي، كتبها في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تفيد بترجيح مواجهة محتملة مع إيران.

وقال كوخافي في تغريدته:

من المحتمل أن ندخل في مواجهة مع إيران، ومن الأفضل ألا نكون الوحيدين في تلك المواجهة.

وتابع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قائلا: نستمر في العمل في الجبهة الشمالية وفي العراق أيضا.

הרמטכ"ל אביב כוכבי: "קיימת אפשרות לעימות עם איראן - היה טוב יותר אם לא היינו היחידים, נמשיך את הפעילות במרחב הצפוני ובעיראק" • צפו בדברים שאמר בכנס לזכרו של הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק בהרצליה @OrHeller pic.twitter.com/JsVI0fXd9d — חדשות 13 (@newsisrael13) December 25, 2019

ونوهت القناة العبرية إلى أن الجنرال كوخافي قد أدلى بتلك التصريحات خلال ذكرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال أمنون ليبكين شاحاك، والتي تحل في التاسع عشر من شهر ديسمبر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضية، الثالث من الشهر الجاري، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".