أول إجراء من ولي العهد السعودي بعد يومين من "اغتيال قاسم سليماني"

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "استعرض ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة"، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن "تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 4, 2020

​يأتي ذلك، بعد ساعات من إجراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، دعاه فيها للتهدئة ونزع فتيل الأزمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان بحث، خلال الاتصال مع الرئيس العراقي، اليوم السبت، مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي دعا إلى التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها، لافتة إلى أن الرئيس العراقي عبر عن شكره وتقديره لاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 4, 2020

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".