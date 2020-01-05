نائب أمين عام "حزب الله" من طهران: واشنطن ستكتشف أنها ارتكبت حماقة وأن حساباتها خاطئة

أعلن نائب الامين العام لـ"​حزب الله"،​ ​نعيم قاسم، اليوم الأحد،​ أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكتشف أنها ارتكبت حماقة وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة.

وقال نعيم قاسم​ خلال تقديمه واجب العزاء بتكليف من أمين عام "حزب الله" ​حسن نصرالله​ باغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ في ​طهران​: "سليماني كان لكل ​العالم الإسلامي​ ولكل ​الأحرار​ وكل مقاومة ضد عدو أو احتلال أو استكبار".

وصول وفد حزب الله ممثلا'' بالشيخ نعيم قاسم ومسؤول حزب الله في العراق الشيخ علي كوثراني ورئيس تكتل بعلبك الهرمل دكتور حسين الحاج حسن الى منزل القائد #الشهيد_الحاج_قاسم_سليمانى pic.twitter.com/Gyp2I8W0oD — حرائر البحرين (@hrayeralbahrain) January 5, 2020

وأضاف قاسم قائلا: "العدو سيكتشف أنهم ولدوا باغتياله قوى كثيرة، ونحن سنكون أقوى إن شاء الله، و​أمريكا​ ستكتشف أنها اتركبت حماقة وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة".

ونفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، سقوط ضحايا من عناصره في الغارة الأمريكية على مطار بغداد، التي قتل فيها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.