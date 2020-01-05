نتنياهو يعلق على مقتل سليماني ويشكر ترامب

علق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، فجر الجمعة الماضية.

وذكر نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، أن سليماني قام بعمليات "إرهابية" كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.

נתניהו: "סולימאני יזם תכנן וביצע פיגועי טרור רבים במזרח התיכון ומעבר לו. הנשיא טראמפ ראוי לכל הערכה שפעל מהר ובנחישות. ישראל עומדת לצידה של ארה"ב לשלום והגנה עצמית" >>> — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 5, 2020

وقال "أدى قاسم سليمانی إلى مقتل مواطنين أمريكيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة، وفي هذه الأيام أيضا.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني تغريدات مختلفة لتصريحات نتنياهو، منها أنه قدم الشكر لترامب على قيامه باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، وثمن الدور الأمريكي.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال أن بلاده تقف جنبا إلى جنب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السلام والدفاع عن نفسها.

أعادت قناة عبرية نشر تغريدة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، حول عمل إسرائيل في العراق والجبهة الشمالية.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس، السبت، تغريدة سابقة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، كوخافي، كتبها في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تفيد بترجيح مواجهة محتملة مع إيران.

הרמטכ"ל אביב כוכבי: "קיימת אפשרות לעימות עם איראן - היה טוב יותר אם לא היינו היחידים, נמשיך את הפעילות במרחב הצפוני ובעיראק" • צפו בדברים שאמר בכנס לזכרו של הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק בהרצליה @OrHeller pic.twitter.com/JsVI0fXd9d — חדשות 13 (@newsisrael13) December 25, 2019

وقال كوخافي في تغريدته:

من المحتمل أن ندخل في مواجهة مع إيران، ومن الأفضل ألا نكون الوحيدين في تلك المواجهة.

وتابع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قائلا: نستمر في العمل في الجبهة الشمالية وفي العراق أيضا.

ونوهت القناة العبرية إلى أن الجنرال كوخافي قد أدلى بتلك التصريحات خلال ذكرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال أمنون ليبكين شاحاك، والتي تحل في التاسع عشر من شهر ديسمبر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضية، الثالث من الشهر الجاري، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".