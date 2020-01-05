اشتباك مسلح ومقتل سارق دخل قصر نانسي عجرم

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن سارقا دخل إلى منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وحصل اشتباك مسلح مع زوجها ما أدى إلى مقتل السارق.

وذكرت الوكالة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وأضافت الوكالة: "لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية".