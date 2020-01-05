نصرالله يتحدث للجماهير بعد مقتل سليماني والمهندس

يتحدث الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الأحد، في الحفل التأبيني الذي سيقيمه الحزب على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي.

وحسب قناة "المنار": "يتحدث السيد حسن نصر الله في الحفل التأبيني الذي سيقيمه حزب الله للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في الضاحية الجنوبية لبيروت في مجمع سيد الشهداء عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر".

وكان نصر الله، قال يوم الجمعه، إن "القصاص من قتلة سليماني، سيكون أمانة كل المقاومين حول العالم ". وذكر: "نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب".

وأضاف نصر الله "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم". متابعا: "القتلة الأمريكيون لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا أيا من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي إخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".