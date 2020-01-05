نائبة عراقية تعلق على إنزال صور سليماني في محافظة كربلاء

وصفت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، اليوم الاحد، من قام بإنزال صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني من شوارع محافظة كربلاء بـ "الذيول التابعين لأمريكا".

وقالت الموسوي، لشبكة "رووداو" الإعلامية: إن الجنرال قاسم سليماني كان يؤدي مهامه في العراق بصفة المستشار العسكري للقوات العراقية وقدم الكثير خلال محاربة "داعش"، وكانت له الكثير من المواقف المشرفة تجاه العراق". مؤكدة أن "الشعب العراقي رد الجميل للجنرال الإيراني عقب ظهور الحشود الجماهيرية في أرجاء العراق أثناء مراسم تعزيته".

وحول قيام أهالي محافظة كربلاء بإنزال صور قاسم سليماني من شوارع المدينة أكدت الموسوي "هؤلاء ذيول لأمريكا ولا يمثلون موقف الشعب العراقي تجاه قاسم سليماني".

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن شاهد عيان، اليوم الأحد، بمقتل متظاهر، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إثر الرصاص الحي، بعد رفضهم إقامة تشييع رمزي لقائد فيلق قدس، قاسم سليماني، في وسط محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وأوضح أحد الشهود، أن عددا من الأشخاص، وصلوا إلى ساحة الحبوبي، يحملوا نعشا لتشييع رمزي لقاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي رفضه المحتجون من أجل إبعاد الساحة عن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وعدم تصفية الحسابات في الأراضي العراقية.

وشيع الآلاف من المقاتلين في الحشد الشعبي، والقادة السياسيين، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، جثامين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، والضحايا الذين قتلوا إثر القصف الأمريكي، يوم أمس السبت، في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".