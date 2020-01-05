بعد نجاح جديد لـ"موسم الرياض"... تركي آل الشيخ يستعد للإعلان عن مفاجأة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، أنه يستعد للإعلان مفاجأة لكل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "مفاجأة سأعلنها احتمال اليوم أو غدا".

يأتي ذلك، بعدما أعلن تركي آل الشيخ مؤخرا أن "موسم الرياض"، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه السعودية، وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة، مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق "موسم الرياض"، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

وتستمر فعاليات "موسم الرياض" حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.