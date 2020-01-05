إحراق واجهة مصرف لبناني بمنطقة كسروان... فيديو

أفادت وكالة لبنانية، اليوم الأحد، بقيام مجهولين بإضرام النار في واجهة مصرف لبناني في منطقة كسروان اللبنانية.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن مجهولين قاموا، فجر اليوم الأحد، بإشعال مصرف "الاعتماد اللبناني" الموجود على طريق عام زوق مصبح ​كسروان​.

كما عمل آخرون على تحطيم الصراف آلالي وتكسير زجاج واجهته الأمامية.

وأظهر مقطع فيديو عملية التحطيم والتكسير التي طالت المصرف.