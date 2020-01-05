ماذا طلبت ابنة سليماني من الرئيس الإيراني وبماذا وعدها؟… فيديو

وجهت زينب، ابنة قائد "فيلق" القدس المقتول، الجنرال قاسم سليماني، سؤالا إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني أثناء زيارته لمنزل سليماني في طهران، أمس السبت.

وأفادت قناة "الميادين" على موقعها الإلكتروني بأن زينب قاسم سليماني، تساءلت من سينتقم لوالدي؟".

وأجابها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن "الجميع سوف ينتقمون".

ولاقى مقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام في إيران رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".