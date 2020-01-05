أول إجراء من أمير قطر عقب مقتل سليماني والمهندس في العراق

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الأحداث التي شهدتها بغداد مؤخراً، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس العراقي مع أمير قطر، مضيفة أنه تم خلال الاتصال، "استعراض مستجدات الأوضاع في العراق لاسيما الأحداث الأخيرة، والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".