قبل بدء جلسة البرلمان... العراق يستدعي السفير الأمريكي بعد الضربات الجوية الأخيرة

الخارجية العراقية تستدعي السفير الأمريكي في بغداد على خلفية الضربات الجوية التي تعرضت لها القطعات العراقية في القائم وكذلك استهداف سليماني والمهندس- بيان

الخارجية العراقية تستدعي السفير الأمريكي وتعبر عن إدانتها للانتهاك الصارخ لسيادة العراق ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار

الخارجية العراقية للسفير الأميركي: ما حدث من اعتداءات يُخالِف ما تمّ الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي

الخارجية العراقية تندد بالضربات الجوية الأمريكية وتصفها بأنها انتهاك سافر للسيادة وخرق للاتفاق مع التحالف بقيادة أمريكا

الخارجية العراقية تقول إنه لا يجب استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة

يتبع...