نصر الله: رد الإيرانيين على قتل سليماني والمهندس لا يعفي محور المقاومة من الرد

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه "على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أميركيا في العراق".

قال نصر الله إن الجيش الأميركي سيدفع ثمن مقتل سليماني والمهندس. وأضاف: الإيرانيون شأنهم أن يردوا.. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد.

وقال نصر الله: القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن.

لكنه قال في الوقت ذاته إنه "لا يجب المس بالمدنيين الأمريكيين".