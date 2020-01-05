رئيس الوزراء العراقي يوصي البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية

يغداد - سبوتنيك. وقال عبد المهدي خلال جلسة لمجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق: "نحن أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبيات لذلك".

وتابع "الخيار الثاني هو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر ينص أن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".

وأضاف عبد المهدي "التوصية التي أوصي بها كرئيس لمجلس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة، هو الذهاب إلى الخيار رقم واحد".

وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.

وأفتتح رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الجلسة الاستثنائية، بحضور 168 نائبا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، المستقيل، عادل عبد المهدي.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على قرار بشأن القصف الأمريكي الذي استهدف قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق قدس، قاسم سليماني، وبرفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مع 6 آخرين من عناصر الحشد، وأشخاص إيرانيين، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني الجاري.