نصر الله يكشف عن وصف سليماني لدى إسرائيل وأمريكا ورسالته لبومبيو

كشف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن الوصف الحقيقي للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، لدى إسرائيل وأمريكا.

وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم، الأحد، في كلمة متلفزة له، تعليقا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي أوضح أن "إسرائيل تعتبر سليماني أخطر رجل على وجودها وكيانها، وكانت لا تتجرأ على قتله فلجأت إلى أمريكا لقتله".

#نصرالله: اسرائيل تعتبر #قاسم_سليماني الرجل الأخطر عليها منذ تأسيسها — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2020

وأوضح الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أنه "أينما ذهبت أمريكا وإسرائيل في ملفات المنطقة، كانوا يجدون رجلا في مواجهتهم في كل مكان في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان وكل محور المقاومة كانوا يجدون قاسم سليماني".

ولفت نصر الله إلى أنه "أخبر سليماني قبل أسابيع بأن هناك تركيزا في الولايات المتحدة عليه، وكان الحديث عن أنه الجنرال الذي لا بديل له، فكان يضحك عن احتمال اغتياله".

#نصرالله: لـ #بومبيو الذي يراهن على موقف الشعب الايراني وتعاطيه مع اغتيال #قاسم_سليماني أقول "اجلس أمام التلفاز وتلقَّ رسالة الشعب الايراني غدًا كما تلقّيتها من أهواز اليوم" — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2020

ووجه الأمين العام لحزب الله رسالة قوية إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قائلا:

شاهد التلفاز غدا وتلقى رسالة الشعب الإيراني من طهران وكرمان، كما تلقيتها اليوم من مشهد.