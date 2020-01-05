الصدر يبعث رسالة عاجلة إلى البرلمان العراقي

بعث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى البرلمان العراقي يطالب بغلق المقرات العسكرية الأمريكية والسفارة الأمريكية والغاء الاتفاقية الأمنية.

وشدد الصدر، عبر حسابه في "تويتر": على تجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.

وأكد الصدر على ضرورة إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.

وطالب الصدر بمقاطعة المنتوجات الأمريكية، داعيا الفصائل العراقية والمقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل "أفواج المقاومة الدولية".

وأنهى زعيم التيار الصدري بالقول " وإذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف أكبر".

وأوصي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية".

وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.