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18:01 05 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الشرطة المصرية

    جريمة تهز الشارع المصري... ذبح وحرق عائلة من 7 أشخاص

    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    العالم العربي
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    استكمل فريق من النيابة العامة المصرية، معاينة جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار الـ7، ومعاينة المنزل المحترق، حيث تبين من المعاينة الأولية، قيام الجناة بذبح رب الأسرة وطعن باقي المجني عليهم بأنحاء متفرقة من الجسد.

    وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن المعاينة أظهرت تفحم جثة رب الأسرة ووالدته، إضافة إلى احتراق باقي الجثث، فضلا عن احتراق محتويات الطابق الأرضي من المنزل، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى دمنهور.

    قوات الأمن المصري
    © AP Photo / Amr Nabil
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    وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، والتحري حول الواقعة وظروفها وضبط الجناة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن مباحث محافظة البحيرة المصرية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام، كثفت جهودهما لكشف لغز العثور على جثامين مزارع ووالدته وزوجته وأبناءه الأربعة مذبوحين ومحترقين، داخل منزلهم بإحدى قرى مركز كفر الدوار.

    وقالت الصحيفة إنه فور العلم بالحادث انتقلت الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده، ومعاينة المنزل وتبين وجود جثة صاحب المنزل ٣٩ سنة، مذبوحا، إضافة إلى أمه وأسرته، مشيرة إلى أن جميعهم مصابين بطعنات نافذة بأنحاء الجسم والجثث في حالة تفحم.

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    الشرطة المصرية, مذبحة, مصر
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