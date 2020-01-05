بعد اجتماعه برئيس الحكومة ووزير الإعلام... توجيه جديد من السيسي

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء، أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وفي عرض كافة الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف.

وأضاف راضي، وجه السيسي وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.

وأوضح راضي أن السيسي وجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، ليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة؛ بما يسهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.