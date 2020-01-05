بعد القبض على رئيس "الضرائب" المصرية... "الرقابة الإدارية" توجه نصيحة للعملاء

قالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، إنه على المتعاملين مع مصلحة الضرائب من الأشخاص والشركات والمحاسبين القانونيين الحذر في أثناء التعامل مع الهيئة التقدم بمعلومات صحيحة ودقيقة.

وتابعت الهيئة أنه يجب التقدم بإقرارات ضريبية بياناتها سليمة ودقيقة ضمانا "لاستيفاء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة".

ووجهت الرقابة الإدارية نصحيتها للمتعاملين مع مصلحة الضرائب بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بالرشوة.

وألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حسبما أعلن مكتب النائب العام المصري.

وذكر بيان النائب العام أن "هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها"، حسبما نقلت رويترز.

ولم يذكر البيان تفاصيل، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنه تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب، ولم يتسن الاتصال بمحامين عن حسين للتعليق.

وقالت وزارة المالية إن الوزير كلف رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة بالقيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.

وأضافت الوزارة في بيان "أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى".