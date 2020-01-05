شرق ليبيا... إغلاق الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت السلطات الليبية المسؤولة الموانئ النفطية الأربعة في شرق ليبيا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر ليبية أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية تقرر إغلاق الموانئ النفطية الأربعة في شرق ليبيا اليوم الأحد.

وتقع الموانئ الأربعة فيما يعرف باسم منطقة الهلال النفطي في ليبي، وهي الزويتينة وبريجا ورأس لانوف والسدر.

وأردف المصدران، وهما واحد من ميناء بريجا ومهندس في ميناء الزويتينة، أن الإغلاق ربما يستمر لثلاثة أيام.

وجرى تحميل 600 ألف برميل نفط في ميناء الزويتينة على ناقلة متوجهة إلى إيطاليا قبل إغلاق الميناء.