السيستاني يعزي خامنئي في مقتل قاسم سليماني ويثني على دوره بقتال "داعش"

توجه المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، اليوم الأحد، بالتعزية إلى المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، في مقتل القائد البارز سابقا بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد، منوها بدور سليماني في حرب العراق ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول).

طهران - سبوتنيك. وأوردت قناة "العالم" الإيرانية رسالة السيستاني إلى خامنئي، جاء فيها أن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيرا .. دور السيد سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير ولا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من متاعب في هذا السياق".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى البرلمان العراقي يطالب بغلق المقرات العسكرية الأمريكية والسفارة الأمريكية والغاء الاتفاقية الأمنية.

وشدد الصدر، عبر حسابه في "تويتر": على تجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.

وأكد الصدر على ضرورة إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.

وأوصى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية".

وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.