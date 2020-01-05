صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، بأن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

وحسب مراسلة "سبوتنيك" فإن صاروخ نوع كاتيوشا سقط في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، وصاروخان سقطا في البحرية القريبة من السفارة.

وأضاف المصدر، أن صاروخا رابعا سقط على منزل سكني لعائلة في منطقة الجادرية، بالقرب من الجسر المعلق، تحديدا في محلة (911).

وأكمل المصدر، أن صاروخا خامسا سقط في منطقة الجادرية أيضا ً، بالقرب من قناة بلادي، وسط بغداد، منوها إلى أن الصواريخ التي سقطت في محيط السفارة لم تسفر عن خسائر بشرية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء أمس السبت، سقوط عدد من الصواريخ استهدفت ساحة الاحتفالات، ومنطقة الجادرية ببغداد، وقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر بشرية، كمعلومات أولية.

وأضاف المصدر، أن صاروخا رابعا سقط على منزل سكني لعائلة في منطقة الجادرية، بالقرب من الجسر المعلق، تحديدا في محلة (911).

فيما أشارت مصادر في الشرطة العراقية لوكالة "رويترز" بسقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية والقنصلية.

وسمع دوي صافرات الإنذار في أرجاء المدينة، فيما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو إصابات.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

وكان فصيل "كتائب حزب الله العراقي"، أحد مكونات الحشد الشعبي، قد دعا القوات العراقية للابتعاد عن القواعد الأمريكية بالبلاد، فيما يبدو تمهيدا للرد على الغارات الأمريكية على مواقع الفصيل مؤخرا، فضلا عن مقتل نائب رئيس الحشد، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية الجمعة الماضية.

وجاء في بيان للكتائب، يوم أمس السبت، "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن 1000 مترا ابتداء من مساء الأحد".