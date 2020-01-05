باريس لبغداد: يجب إعطاء وقت للتباحث حول إخراج القوات الأجنبية من العراق

دعت باريس بغداد، مساء اليوم الأحد، لإعطاء وقت للتباحث حول مسألة إخراج القوات الأجنبية من العراق بعد تصويت البرلمان بإلزام الحكومة بإخراج تلك القوات وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي ضد "داعش".

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي "تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي نقل رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون، تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ظل احترام السيادة العراقية".

وذكر البيان أن ماكرون دعا، عبر لودريان "لإعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع".

من جانبه أكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

وصوت البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.