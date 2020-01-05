مقتل جنديين وإصابة ثلاثة من الجيش العراقي خلال هجوم لداعش في كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الأحد، بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من الجيش العراقي، إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، في محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، تعرضوا على إحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاث، بعد تعرض لعناصر عصابات داعش الإرهابية، على أحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في" قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك" . — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 5, 2020

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد من الأسبوع الماضي، إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، في تفجير نفذه انتحاري، خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة التي حسمتها القوات أواخر الشهر الماضي.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول التفطية لاسيما في كركوك، وصلاح الدين، شمالي بغداد.