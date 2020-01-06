وزيرا داخلية وخارجية حكومة "الوفاق" الليبية يصلان الجزائر

وصلا وزيرا الداخلية والخارجية الليبيان، فتحي باشاغا ومحمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين، إلى الجزائر، في زيارة رسمية.

وذكر موقع قناة "النهار" الجزائرية أن الوزيرين يقومان، اليوم الاثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر، لبحث الملف الليبي والتطورات الأمنية بالمنطقة.

وكان في استقبال الوزيران، كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

ولفتت القناة إلى أن الزيارة تتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو.

من جهته، أفاد موقع "الراية.نت" بأن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، سيزور الجزائر اليوم، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد المجيد تبون.