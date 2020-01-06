نائب عراقي يدعو لإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاوموا القوات الأمريكية

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاوموا القوات الأمريكية إبان غزوهم العراق، مشددا على ضرورة شمول المقاومين في المحافظات الغربية والوسطى وشمال بابل وديالي.

وأكد الدهلكي في بيان أن "إطلاق التصريحات والأوصاف المعادية للقوات التي احتلت البلاد المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بأنها مجرمة العصر من كان يدعى بأنها محررة فلابد من أن يحظى من يقاومها بالترحيب لا أن يعذب ويودع في المعتقلات"، داعيا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاومو القوات الأمريكية إبان غزوهم العراق وخاصة المقاومين في المحافظات الغربية والوسطى وشمال بابل وديالي"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وتابع "طالما اعترف العراقيون جميعا حكومة وممثلين وشعبا بأنها قوات احتلال وبالتالي فإن كل من قاومهم يجب مكافأته وليس اعتقاله في السجون"، موضحا أن "إطلاق الشعارات الوطنية التي تندد بالدول التي احتلت العراق وفي نفس الوقت نودع من قاومها بالسجون والمعتقلات أمر فيه إساءة كبيرة للمقاومين أولا ومن يدعي أنه معادي للاحتلال ثانيا".

وأضاف أن "المجتمع العراقي والدولي لن يصدقنا ولن يصدق شعاراتنا مادمنا نبقي المعتقلين قابعين في السجون والمعتقلات".

وأقر البرلمان العراقي، أمس الأحد، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.