عودة نحو 1500 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن نحو 1500 لاجئ قد عادوا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية قد عاد 1434 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 237 لاجئا (72 امرأة و120 طفل) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1197 شخصاً 359 امرأة و610 أطفال.

وأشارت النشرة أيضا إلى أنه قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.1 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وقد تم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق وهو التنظيم المحظور في روسيا. وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المشددين المسلحين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية الأولي هي التسوية السياسية وإعادة ترميم سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.