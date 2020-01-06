وكالة: أمير الكويت يتلقى "رسالة شفوية" من الملك سلمان

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، رسالة شفوية، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "استقبل الأمير في قصر بيان، صباح اليوم، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والوفد المرافق له".

ونقل الأمير تركي بن محمد، إلى أمير الكويت، رسالة شفوية من أخيه الملك سلمان، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 6, 2020

​وقالت الوكالة الكويتية إن أمير البلاد حمل الوفد السعودي، "تحیاته وتقدیره لأخیه الملك سلمان وولي العهد الأمیر محمد بن سلمان وتمنیاته لھما بموفور الصحة والعافیة سائلا سموه المولى تعالى أن ینعم على المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وشعبھا الشقیق بمزید من التطور والازدھار تحت ظل القیادة الحكیمة".