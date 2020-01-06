القضاء السعودي يعاقب بالسجن والغرامة 16 شخصا أدينوا بغسيل الأموال

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن معاقبة 16 شخصا بالسجن والغرامة، لثبوت تورطهم في جرائم غسيل الأموال.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا للموقع الإلكتروني لقناة "الإخبارية"، بلغ مجموع الأحكام بالسجن لهؤلاء 57 عاما، وبلغت قيمة الغرامة و25 مليون ريال أي ما يعادل 6.66 مليون دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة "الشرق الوسط" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي مكون من ستة عشر متورطا، يُدار عن طريق عدد من الوافدين.

وكانت النيابة العامة قد استخلصت أكثر من ستين دليلاً ضد المتهمين، قدمتها في لائحة الدعوى العامة، ما أثمر عن صدور أحكام بحقهم، تضمنت إدانتهم جميعاً بارتكاب جرائم منها: التستر وغسل الأموال وتمكين الآخرين من التصرف في المؤسسات والحسابات البنكية من غير إشراف ولا متابعة من صاحب الشأن.