حكومة الإمارات تعتمد نظاما جديدا للتأشيرات السياحية تسري لمدة 5 سنوات

اعتمد مجلس الوزراء الاتحادي بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، نظاما جديدا للتأشيرات السياحية للقادمين إلى الدولة؛ بحيث تكون التأشيرة السياحية متعددة الاستخدام وسارية لمدة 5 سنوات.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب نائب رئيس الدولة، رئيس الحكومة الاتحادية وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في "تويتر": "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 6 января 2020 г.

وأضاف: "نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الاتحادي في العام الجديد.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً، "لأنه عام الاستعداد للخمسين"، مشددا على أن هذا العام، هو عام "إمارات المستقبل".

كانت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ناقشت، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز قطاع السياحة.

وفي ظل ما يمثله هذا القطاع كأحد أبرز مقومات اقتصاد الدولة واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، تتجه الإمارات إلى مضاعفة عدد السياح في العشرية المقبلة.

وناقش فريق عمل حكومة الإمارات مجموعة من المبادرات لتطوير قطاع السياحة، ومنها إطلاق أجندة شاملة للفعاليات الوطنية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسياحة، وإنشاء منصة للبيانات السياحية، وإطلاق برنامج مسرعات للقطاع السياحي.

وكشفت بيانات السياحة الصادرة عن مجموعة "إكسبيديا" للربع الثاني من العام 2019، عن زيادة بنسبة 55 بالمئة في عدد السائحين الروس الذين يزورون الإمارات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.