مقتل قائد بجماعة "أنصار الله" في اليمن

قتل في اليمن علي عبدالله الشرعي أحد قادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" ومعه خمسة من مرافقيه.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلاً عن مصدر عسكري "إن نيران الجيش اليمني استهدفت علي الشرعي ومن معه أثناء تجمعهم في وادي البحابح غربي تعز".

وأضاف المصدر العسكري "أن مدفعية الجيش قصفت طاقم كامل تابع للحوثيين وكمية أخرى من الخذائر".

وتجددت المواجهات، يوم أمس الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

في نفس السياق كانت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، قد أعلنت من وقت سابق من يوم أمس الأحد، صد محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.