"الملكية الأردنية" تعلن استئناف رحلاتها بين عمان وبغداد بعد توقف دام ثلاثة أيام

أعلنت الخطوط الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد أن علقتها يوم الجمعة الماضي على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني بغارة لطائرات أميركية خارج أسوار مطار بغداد الدولي.

وحسب بيان صحفي نشرته الملكية الأردنية للطيران على صفحتها الرسمية في تويتر فقد "استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد أن كانت قد علقتها يوم الجمعة الماضي لفترة مؤقته لأسباب أمنية احترازية".

الملكية الاردنيه تستأنف رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد https://t.co/g9HMMzsd6m pic.twitter.com/gHUnHwreCC — Urdoni أردني (@Urdoni) January 6, 2020

وتخدم الملكية الأردنية أربع مدن عراقية أخرى إلى جانب بغداد هي؛ أربيل والبصرة والسليمانية والنجف.

وأعلنت الملكية الأردنية في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري تعليق رحلاتها بين عمان وبغداد حتى إشعار آخر في ضوء الوضع الأمني غير المستقر في المدينة وفي مطار بغداد الدولي حيث استهدفت طائرات أميركية، خارج أسواره، سيارات تقل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس وآخرين.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فجر يوم الجمعة الماضي بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.