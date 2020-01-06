واشنطن تسلم برهم صالح نسخة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق

أعلن مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس برهم صالح تسلم من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.

وقال المصدر إن "صالح تسلم اليوم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان"، كما نقلت وكالة الأنياء العراقية.

وتابع المصدر أن "ايصال نسخة القرار إلى رئيس الجمهورية، هدفها أن يكون على إطلاع كامل بالعواقب الوخيمة للعقوبات قبل توقيعها وإعلانها رسميا من قبل القوات الأمريكية، في حال بقي العراق مصرا على قراره".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأحد، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.