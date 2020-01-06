ولي عهد البحرين ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان هاتفيا جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة

بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجهود هاتفيا الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن "ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر".

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكيhttps://t.co/vnu2LoPAX3 pic.twitter.com/k2Lhjzxqgx — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 6, 2020

واضاف بيان الوكالة "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم".

وكانت أن دعت مملكة البحرين، يوم الجمعة الماضي، إلى عدم التصعيد، بعد الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، ونشرت وكالة "بنا" بيانا ذكرت فيه "تأكيد مملكة البحرين على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره".

يذكر أن البحرين تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات على أراضيها، وهو ما تنفيه طهران.

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة منذ يوم الجمعة حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأعلنت إيران أن الرد سيكون قوياً.