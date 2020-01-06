عبد المهدي يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة العمل لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي للسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي أن "رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، استقبل بعد ظهر اليوم الاثنين، السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وجرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية".

وبحسب البيان، أكد عبد المهدي على "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، مشددا على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة".

وأضاف أن "العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة".

وبعد مقتل سليماني وافق البرلمان العراقي في الأمس على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد مما يعكس مخاوف الكثيرين في العراق من أن تزج الضربة الأمريكية بهم في حرب كبرى بين قوتين أكبر من بلدهما يحتدم بينهما الخلاف منذ وقت طويل في العراق ومختلف أنحاء المنطقة، وتوعد ترامب العراق بعقوبات لن تشهد لها مثيل.