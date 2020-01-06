تركي آل الشيخ يعترض على ظهور فنانة عراقية في الإعلام السعودي

اعترض رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على استضافة فنانة عراقية في إذاعة "ألف ألف" المحلية.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها في صفحته على "تويتر" موجها سؤاله إلى المذيعين السعوديين سهى الوعل وهاني المهندس: "ماهذا التخبط ؟! كيف تتم الاستضافة ومن المسؤول؟".

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 6 января 2020 г.

ومن جانبها قامت الإذاعة بحذف تغريدة كانت قد كتبتها في وقت سابق، دون الإشارة لشيء سواء باعتذار أو بتعليق حول الضيف البديل.

الجدير بالذكر أن إذاعة "ألف ألف" السعودية كانت قد استضافت الفنانة العراقية أصيل هميم والتي تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في المملكة العربية السعودية، وهو ما لوحظ في تعليقات المتابعين على تغريدة تركي آل الشيخ، حيث طالبوا بحضورها في إحدى الحفلات بالمملكة.